Serra afirma que corte no orçamento federal é resultado de mau gasto

O pré-candidato à Presidência pelo PSDB, José Serra, atribuiu nesta quarta-feira, 2, o corte anunciado pelo governo federal nos gastos públicos ao mau gasto de recursos públicos. "O uso do dinheiro de impostos é tão distorcido que agora, a seis meses do final do ano, a União está cortando gastos na saúde", criticou. Serra participou, no final da manhã, de evento promovido pela Associação Comercial de São Paulo, no centro da capital. Na ocasião, o impostômetro, que mede a arrecadação em impostos federais, estaduais e municipais no Brasil, registrou a marca de R$ 500 milhões. Em 2009, esse valor foi alcançado em 24 de junho; em 2008, foi atingido em 25 de junho. Serra vaiou o impostômetro quando a marca foi atingida.

"Apesar de toda essa arrecadação, o gasto é tão mal realizado que, depois, acaba sendo necessário cortar em áreas importantes", disse, citando o caso da saúde. Com os cortes anunciados, o Ministério da Saúde terá R$ 344 milhões a menos. O Ministério da Educação foi o mais afetado e terá R$ 1,28 bilhão a menos para gastar em 2010. Com este novo corte, o orçamento da Educação encolheu R$ 2,34 bilhões em relação aos valores aprovados pelo Congresso Nacional.

Questionado se a solução para reduzir impostos seria a reforma tributária, o tucano sugeriu que há medidas mais imediatas e eficazes. "Mais que reforma tributária, precisa de uma política de gastos públicos correta e é necessário desonerar produtos de consumo da classe mais pobre. Você cria um mito da reforma tributária, mas há muita coisa que pode ser feita diretamente", acrescentou.

Depois do evento, Serra teve um encontro com o ex-secretário de Trabalho na gestão de Serra como governador, Guilherme Afif Domingos, e com o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alencar Burti. Depois, partiu de helicóptero. Segundo a assessoria de imprensa do candidato, não há mais eventos públicos previstos na agenda de hoje.