Serra adverte vice sobre amantes: 'Tem que ser uma coisa discreta'

BRASÍLIA - O presidenciável tucano José Serra comentou nesta quinta-feira, 1, na sabatina da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), de um antigo namoro do vice dele, Indio da Costa (DEM-RJ), com a filha do ex-banqueiro Salvatore Cacciola, condenado por crimes contra o sistema financeiro.

Serra disse ter perguntado ao companheiro de chapa, que assistia o evento sentado na primeira fileira, se ele ela namorador. Contou ter ouvido dele que só tinha uma namorada, e não tinha amantes. "Também não precisa exagerar", respondeu Serra.

"O Indio tem uma namorada e, me disse por telefone, não tenho amantes. Eu até disse: também não precisa exagerar, o que tem que ser é uma coisa discreta", disse Serra, para depois ponderar: "Não estou aqui pregando pular cerca no casamento. Mas também não precisa exagerar".