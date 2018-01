Serra acusa PT de copiar propostas do PSDB O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, José Serra, acusou, nesta segunda-feira, o PT de copiar as propostas de campanha feitas pelo seu partido. Ele se referia ao discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no programa Café com Presidente, sobre "resolver definitivamente" a questão do Ferroanel em São Paulo. "É interessante. A gente está na campanha, levantando os temas, e o PT vem atrás. Isso claramente está baseado no que eu mesmo havia levantado", disse. Serra alegou que se manifestou várias vezes sobre o tema, destacando que é preciso investir no Ferroanel para desenvolver a exportação em São Paulo, reduzir o custo do transporte na área portuária e na região metropolitana. "Faço um contorno ferroviário e vou liberar os trilhos atuais para o transporte coletivo de passageiros", apontou. O pré-candidato esteve em Campinas para se reunir com empresários de São Paulo, em um encontro promovido pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). Ele fez campanha no centro da cidade e encontrou-se com o prefeito Hélio de Oliveira Santos (PDT), políticos do PSDB e PFL de Campinas, com quem conversou sobre saúde. No fim da tarde, conversou com o empresariado. Aproveitou para criticar a "política compensatória" do governo Lula. "Não há nada que resolva o problema social se não houver emprego e geração de renda. Política compensatória ajuda, subsidia, mas não resolve", comentou o pré-candidato. O pré-candidato prometeu uma postura "agressiva" para buscar o desenvolvimento do Estado. Defendeu incentivos regionalizados, além dos setoriais, e apontou educação como prioridade estratégica. "Saúde e segurança são prioridades do momento, imediatas". Considerou as críticas do presidente sobre a falta de investimentos do PSDB em educação como "trololó eleitoral do Lula". Alckmin Serra disse que o pré-candidato do PSDB ao governo federal Geraldo Alckmin não precisa "vir para São Paulo porque a campanha dele é nossa, são campanhas que se somam". Argumentou que Alckmin lidera pesquisas de intenção de votos junto aos eleitores paulistas e deve se dedicar aos Estados onde não é muito conhecido. "Na medida em que possa mostrar tudo o que fez em São Paulo, estou certo de que ele vai crescer", disse. O pré-candidato afirmou, porém, que ambos deverão ter agendas conjuntas em São Paulo e não descartou acompanhar Alckmin em outros Estados. "Minha prioridade é São Paulo, mas se convidarem, eu vou". Segundo a assessoria de imprensa, Serra e Alckmin estarão juntos em Catanduva na próxima quinta-feira, compromisso marcado para a semana passada e adiado por conta da agenda de Alckmin. Líder nas pesquisas de intenção de votos em São Paulo, Serra disse aos empresários que é preciso ter "um grau de paranóia", porque político que "não é paranóico não ganha eleição" e eleição "só se ganha no dia, jamais na véspera". O pré-candidato foi aplaudido em pé pelo empresariado. Deixou a reunião e seguiu para São Paulo.