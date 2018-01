Serra acusa Lula de desviar dinheiro da saúde para o bolsa-família O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra, acusou o presidente Luis Inácio Lula da Silva de desviar dinheiro do Sistema Único de Saúde (SUS) para o programa Bolsa-Família. Em campanha, na terça-feira, em Avaré, a 270 km de São Paulo, ele ignorou seu adversário no Estado, o petista Aloizio Mercadante, e investiu contra o presidente, candidato à reeleição. "Estão passando a perna na lei, pondo o dinheiro da saúde em outras atividades. Quer dar Bolsa-Família em véspera de eleição, dê, mas não tire da saúde", afirmou Serra. Segundo ele, o governo federal desviou recursos de R$ 1,6 bilhão no ano passado para o programa social que beneficia famílias de baixa renda. "Isso prejudica os Estados, principalmente São Paulo, que é muito dependente dos recursos do SUS." Ele criticou também a política econômica e cambial "maluca" do governo federal. Lembrou ainda que o governo Lula prejudicou São Paulo no repasse das verbas para o Rodoanel. "Perguntem aos candidatos deles quanto o governo federal repassou." Serra esteve também em Botucatu, a 225 km da capital. Nas duas cidades, no que chamou de "pré-campanha", Serra andou pelas ruas, tomou café e refrigerante em bares, cumprimentou pessoas e foi assediado por prefeitos e vereadores tucanos. Ele disse que sua prioridade estratégica será a educação e prometeu colocar duas professoras em cada classe no primeiro ano do ensino fundamental. Outras prioridades "táticas" serão a saúde e a segurança pública. Em reunião com lideranças tucanas, disse que a eleição no Estado não era "favas contadas", mas destacou a necessidade de ajudar a eleger Geraldo Alckmin como presidente. "É uma eleição só, aqui e lá", afirmou.