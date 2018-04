Serra acha difícil Brasil conseguir cadeira no CS da ONU O ex-governador de São Paulo José Serra criticou hoje a polícia externa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que acha muito difícil que o governo brasileiro consiga apoio para uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. O tucano avaliou que a diplomacia econômica no exterior não funcionou na administração do petista. "O governo do ex-presidente Lula conseguiu, em oito anos, não assinar nenhum tratado de livre comércio, nenhum acordo bilateral ou importante, só uma coisinha com Israel".