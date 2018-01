Série dos 140 anos vai até domingo

Do carro de Santos Dumont a um banquete na São Paulo de 140 anos atrás. Das mudanças nas casas às transformações na carreira de quem está entrando no mercado de trabalho. Das alternativas de lazer ao longo das décadas à evolução das plantas imobiliárias. Até domingo, todos os suplementos do Estado terão páginas especiais para comemorar as 14 décadas do mais antigo jornal paulista em circulação.

O aniversário também é tema do especial multimídia A história do jornal, a história no jornal e de um documentário que pode ser visto em seis partes. Ambos estão no estadão.com.br e abordam da fundação do jornal, em 1875, ainda como A Província de São Paulo, ao jornalismo multiplataforma de hoje.

A Rádio Estadão participa da comemoração com uma série especial sobre os 140 anos do Estado. Os capítulos vão ao ar até a próxima sexta-feira.