Série 'A Reconstrução do Brasil' fala sobre impostos e reforma tributária

Neste domingo, o Estado publica uma reportagem especial sobre impostos e reforma tributária, a nona da série “A reconstrução do Brasil”. Além de abordar a alta carga tributária do País e seus efeitos nocivos para os cidadãos e as empresas, a reportagem vai apresentar as principais medidas em análise na Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o tema. A reportagem também revela as articulações que estão sendo feitas na Câmara para ressuscitar a CPMF com nova roupagem. A ideia, para evitar o desgaste inevitável que viria com a proposta, é turbinar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), para que ele cumpra o mesmo papel da CPMF.

Lançada pelo Estado em setembro, a série “A reconstrução do Brasil” pretende oferecer uma contribuição para o debate sobre os grandes desafios do País pós-impeachment e apresentar soluções para a atual crise política, econômica, ética e social. As reportagens estão reunidas numa página exclusiva criada pelo Estado na internet. A página traz também um conjunto de entrevistas exclusivas, encorpado a cada nova tema da série, e a repercussão das propostas com líderanças nacionais. A entrevista mais recente é a do empresário Flavio Rocha, presidente das Lojas Riachuelo. "O mito do Estado Robin Hood acabou", diz ele.