'Seria mais conveniente se ele não saísse' Integrante da ala peemedebista pró-Dilma, o ministro da Saúde, Marcelo Castro (PI), considerou que, em razão da abertura do processo de impeachment contra a presidente, seria mais "conveniente" que o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, não desembarcasse agora do governo. Ligado à bancada do PMDB da Câmara, o ministro ressalta que permanecerá na pasta e trabalhará para assegurar que os deputados da legenda que irão compor a comissão do impeachment sejam defensores do mandato da presidente.