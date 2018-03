Seria inteligente Lupi se afastar do ministério, diz deputado do PDT

BRASÍLIA - O deputado Antônio Reguffe (PDT-DF) disse nesta terça-feira, 8, que "seria inteligente" o ministro do Trabalho, Carlos Lupi deixar o cargo, diante das denúncias de esquema de cobrança de propina no Ministério, de ONGs conveniadas. "Isso (afastamento do cargo) é decisão dele. Eu penso que seria inteligente", disse Reguffe, colega de partido de Lupi, mas para quem " tudo o que diz respeito a desvio de dinheiro ou lesão de patrimônio deve ser investigado".

Os deputados pedetistas Reguffe e Miro Teixeira (RJ) e o senador Pedro Taques (MT) protocolaram há pouco na Procuradoria-Geral da República pedido de abertura de inquérito na Polícia Federal para apurar as suspeitas de irregularidades no ministério."Na verdade não é prejulgamento, mas desejo de investigação sobre fatos absolutamente graves e que precisam ser investigados doa a quem doer", disse Reguffe."Não há nada de imoral pedir investigação de algo que é muito grave. Por isso que foi pedido ao Ministério Público para que a Procuradoria da República solicite a abertura de inquérito policial para fazer uma investigação profunda", ressaltou.

Nesta tarde, a Executiva Nacional do PDT reúne-se, na sede do partido em Brasília, com o ministro Lupi, para avaliar as denúncias. Lupi, em seguida, dará entrevista. Momentos antes, o ministro afirmou ter recebido da presidente Dilma Rousseff a orientação de continuar trabalhando e se defendendo das acusações.