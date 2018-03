'Seria inteligente' Lupi deixar cargo, diz Reguffe O deputado Antônio Reguffe (PDT-DF) disse hoje que "seria inteligente" o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, deixar o cargo diante das denúncias de esquema de cobrança de propina no ministério. "Isso (afastamento do cargo) é decisão dele. Eu penso que seria inteligente", disse Reguffe, colega de partido de Lupi, mas para quem "tudo o que diz respeito a desvio de dinheiro ou lesão de patrimônio deve ser investigado".