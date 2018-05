Sérgio Rezende abre fórum sobre cidadania Representantes de comunidades de sete Estados do Nordeste participarão do 3.º Fórum das Comunidades do Semiárido, entre os dias 14 e 17, em Recife. O encontro é organizado pela Rede Nacional de Mobilização Social (Coep) e debaterá estratégias para a construção da cidadania na região. A abertura será do ministro da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende.