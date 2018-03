Sérgio Guerra reafirma a lideranças que Serra será candidato

O senador Sérgio Guerra (PSDB-PE) passou a manhã desta terça-feira, 9, telefonando para governadores e líderes estaduais do partido para reafirmar que José Serra, governador de São Paulo, será sim candidato à presidência da República. Os telefonemas cumprem a função de acalmar a ansiedade causada pelo silêncio de Serra, que ainda não assumiu a postura de quem disputará à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao contrário da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que foi aclamada na última convenção do PT, em Brasília, como candidata do partido.

"Essa questão de Serra ser ou não candidato não é mais relevante. Ou alguém ainda duvida de que ele é candidato?", questiona Sérgio Guerra, para afirmar que o foco do partido, nos próximos dias, enquanto Serra se dedicará a inauguração de obras do governo de ao Paulo, será "organizar a campanha".

Sérgio Guerra não se esquiva apenas do assunto "José Serra". É no mesmo tom de despreocupação que ele fala do governador de Minas, Aécio Neves, sondado para ser o vice numa chapa puro sangue do PSDB. "Não vamos tratar deste assunto agora, como o PT não trata disso agora, como o PSB não trata disso agora".

Na agenda de "organização da campanha", um dos primeiros itens da lista de Sérgio Guerra é anunciar a nova frente de ação do partido na internet. O plano foi analisado e referendado pela cúpula tucana e hoje foi apresentado à bancada do PSDB no Senado. O senador não dá detalhes do programa, mas adianta que ele será lançado em um evento até o final do mês.