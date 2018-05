Sérgio Guerra critica intenção do PT de interpelar Serra O senador Sérgio Guerra (PE), presidente nacional do PSDB, criticou hoje à tarde em sua página na rede de microblogs Twitter a intenção do PT de interpelar na Justiça o presidenciável tucano José Serra pelas declarações em que o ex-governador atribui ao PT e à pré-candidata Dilma Rousseff a elaboração de um suposto dossiê que reuniria denúncias contra ele.