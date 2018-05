Sérgio Guerra cobra novamente explicações de Dilma sobre dossiê

O presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), cobrou novamente nesta quarta-feira, 2, uma explicação da pré-candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff, sobre a confecção de um suposto dossiê que atingiria o pré-candidato tucano José Serra. "O PT introduziu o crime na campanha. Já fizeram o dossiê dos aloprados em 2006, um dossiê contra Ruth Cardoso (ex-primeira-dama) e agora vem mais um. E a Dona Dilma? Ela tem que se pronunciar. Não pode ficar fazendo cara de paisagem", disse.

Veja também:

Responsabilidade por suposto dossiê é da Dilma, diz Serra

Tucano cobra Dilma por 'equipe de arapongas'

Sérgio Guerra, que também é coordenador político da campanha de Serra, afirmou ainda que esse tipo de ação, além de ser ilegal, "é vergonhosa, indecente e coisa de gente safada". As declarações foram feitas há pouco em Brasília, depois de reunião com a bancada tucana na sede do PSDB para definir mobilização para a convenção do partido, marcada para o próximo dia 12, em Salvador.

Reportagem publicada na última edição da revista Veja conta que um grupo dentro da campanha da petista teria ensaiado a produção de um dossiê para atingir José Serra.