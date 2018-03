Sérgio Cabral receberá moradores da Rocinha na 6ªf

Na Rocinha, a principal reivindicação é que a comunidade seja ouvida sobre as obras do PAC. No protesto de ontem, 25, faixas e cartazes rejeitavam a construção de um teleférico e pediam investimentos em saneamento. Emissários do governador também convidaram representantes do movimento Ocupe Delfim Moreira para uma reunião, mas os manifestantes disseram que ainda vão se reunir em assembleia para formar uma comissão e fechar uma pauta de reivindicações.

Os jovens conversaram ontem com os secretários de Governo, Wilson Carlos, e de Assistência Social e Direitos Humanos, Zaqueu Teixeira. "Tivemos uma conversa muito boa com os secretários, explicamos que nossa dinâmica passa por assembleias. Queremos chegar preparados ao encontro com o governador, senão vai parecer que ele está recebendo um bando de Zé Ruela", disse o universitário Bruno Cintra, de 29 anos, formado em Direito e estudante de História, um dos interlocutores do movimento.

Os manifestantes prometem continuar acampados na orla do Leblon, a poucos metros do edifício onde mora Cabral, na rua Aristides Espínola. O Ocupe Delfim Moreira entra nesta quarta-feira, 26, no sexto dia.