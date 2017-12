Sérgio Cabral não vai ao encontro de governadores do PMDB O governador eleito do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), disse nesta quinta-feira que não vai à reunião de governadores do PMDB, marcada para amanhã, em Florianópolis. Ele ressaltou que tem grande apreço pelo anfitrião, o governador reeleito de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, mas prefere que o encontro se dê em Brasília, "que é território neutro", para evitar divisões. "Troquei idéias com o governador Paulo Hartung (reeleito no Espírito Santo) e achamos que era de melhor conveniência para o início da busca da unidade que a reunião fosse em Brasília", disse ele. Cabral participou nesta manhã de um encontro com o prefeito do Rio, Cesar Maia (PFL), no Palácio da Cidade, para discutir questões administrativas em comum.