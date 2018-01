Serasa afirma que convênio não viola privacidade

A Serasa Experian afirmou, por meio de nota, que não viola a privacidade dos cidadãos, que as informações previstas no convênio com o TSE são "públicas" e que podem ser acessadas no site do tribunal – o acesso dos cidadãos comuns, no entanto, permite apenas uma consulta por vez, e não há possibilidade de checar dados como nome da mãe para distinguir homônimos.

A empresa afirmou ainda que o objetivo do convênio é "a verificação de dados para evitar fraudes contra consumidores brasileiros e também facilitar o acesso do cidadão ao crédito".