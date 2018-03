'Ser réu não é ser culpado', diz indicado para a CCJ

BRASÍLIA - Indicado pelo PT para ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o deputado João Paulo Cunha (SP) minimizou a possibilidade de constrangimentos na função por ser réu no processo do mensalão.

"Ser réu não significa ser culpado. Eu confio na justiça, estou seguro da minha inocência e enfrento este debate de peito aberto", disse o deputado.

A indicação de João Paulo foi anunciada pelo líder do PT, Paulo Teixeira (SP). O nome é fruto de um acordo entre as várias tendências do PT para a divisão dos cargos na Casa. Ricardo Berzoini (SP) também pleiteava o comando da CCJ e com a composição ficará com a função em 2012.

João Paulo não quer ainda fazer planos para a CCJ porque precisa ainda ser eleito para o cargo pelo plenário da comissão.