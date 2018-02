Ser presidente é proteger a 'coisa pública', diz Dilma

"Ser a presidente da República significa exatamente zelar e proteger a ''coisa pública'', cuidar do bem comum, prevenir e combater a corrupção", disse.

"(Ser presidente) significa governar para todos, num governo do povo, pelo povo e para o povo. Significa tratar todos os governadores e prefeitos como representantes legítimos do povo colocando os interesses de cada Estado e de cada município acima das diferenças partidárias ou de qualquer outra espécie."

"A orientação do meu governo é republicana e seguimos esses preceitos", concluiu a presidente.

De acordo com a agenda oficial do Planalto, Dilma embarca para São Paulo às 17h30, com desembarque previsto para 18h50 na capital paulista. Ela volta para Brasília às 21h50. Não há detalhamento do motivo da viagem.