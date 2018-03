Sepúlveda Pertence minimiza caso das diárias da Cultura

No último dia 8, o jornal O Estado de S. Paulo revelou que a ministra vinha adotando a rotina de marcar compromissos oficiais às sextas e segundas-feiras fora de Brasília - principalmente no Rio de Janeiro, onde tem imóvel próprio - e receber a compensação financeira não só pelos dias de trabalho fora da capital federal como pelos sábados e domingos de folga. Ana negou, na última terça-feira, que tenha ocorrido qualquer irregularidade no pagamento das diárias, no entanto confirmou que iria devolver o dinheiro.