Sentença do STF ?era esperada?, diz governador de PE O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), afirmou ontem que a ordem de prisão dos condenados no processo do mensalão "era um fato mais do que esperado". "A sociedade já conhecia a decisão do Supremo e já entendia que, na verdade, havia um processo de procrastinação utilizando-se as brechas do Código Penal para que a decisão fosse efetivada", disse. "Finalmente, o próprio STF entendeu que era a hora de fazer cumprir a pena."