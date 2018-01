Sentença contra ex-prefeita de Magé-RJ é mantida A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) manteve a condenação de Núbia Cozzolino por improbidade administrativa. A defesa da ex-prefeita de Magé havia entrado com um recurso. Pela decisão, a ré está condenada a todas as sanções da lei de improbidade administrativa por atos de promoção pessoal.