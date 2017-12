Sensus registra pesquisa contratada pela CNT no TSE O Instituto Sensus deverá divulgar na próxima semana uma pesquisa de intenção de voto, contratada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), sobre as eleições presidenciais de 2006. Conforme dados divulgados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Sensus registrou ontem (4) o levantamento, com protocolo número 4.235/2006, que ouviria 2.000 pessoas em 24 Estados entre os dias 3 e 6 de abril. De acordo com as resoluções do TSE para as pesquisas eleitorais deste ano, "as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas ao pleito ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, até cinco dias antes da divulgação". Como o registro do Sensus foi realizado no dia 4, o levantamento poderá ser divulgado somente a partir do domingo (9). Segundo a assessoria de imprensa da CNT, a partir da sexta-feira (7), será confirmada a data exata da divulgação. Nesta semana, além do Instituto Sensus, o Datafolha registrou pesquisa, na segunda-feira (3) no TSE, e poderá divulgá-la a partir do sábado (8). Serão os primeiros levantamentos realizados após a demissão do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, definida no dia 27 de março, após a confirmação de seu envolvimento na quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa, que o acusou de freqüentar uma mansão alugada em Brasília por lobistas da chamada "República de Ribeirão Preto".