Sensus prepara pesquisa para Presidência da República A empresa Sensus Pesquisa e Consultoria protocolou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedido de registro de pesquisa nacional de intenção de voto para a Presidência da República nas próximas eleições. A sondagem será feita a pedido da Confederação Nacional do Transporte (CNT). A pesquisa será realizada entre os dias 18 e 21 deste mês, em 195 municípios brasileiros de todos os Estados, onde serão ouvidas duas mil pessoas. Além de fazerem referência à intenção de voto para a sucessão presidencial no primeiro e no segundo turno, o levantamento também fará perguntas sobre o desempenho do governo federal, a nacionalização do gás boliviano e até sobre a Copa do Mundo da Alemanha.