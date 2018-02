Sensus: 33% de atendidos por programas apoiam Serra

O fato de não haver alinhamento automático entre esse eleitorado - que chega a 17% do total - e a candidata oficial enseja duas leituras: ou Dilma tem potencial para crescer, ou está dando certo a estratégia de Serra de prometer "manter e aprofundar" o Bolsa-Família.

"Os atendidos por programas sociais formam um eleitorado cativo do presidente Lula, mas não necessariamente da candidata do PT", disse o cientista político Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília (UnB). "A questão é quanto desses votos Lula conseguirá transferir. E isso ninguém sabe."

O cientista político Amaury de Souza, da empresa MCM Consultores, também identifica o grupo atendido por programas sociais como lulista, mas não necessariamente petista. "Há uma diferença abismal entre voto em Lula e voto no PT." Para ele, os números mostram que Serra acerta "ao se recusar a desempenhar o papel de opositor", fugindo do roteiro do "nós contra eles" preconizado pelo presidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.