Senadores trocam de partido com foco em 2010

No Senado, pelo menos quatro senadores estão articulando uma possível troca de legenda: Expedito Júnior (PR-RO), Flávio Arns (PT-PR), Mão Santa (PMDB-PI) e Valter Pereira (PMDB-MS).

Por ora, o único que está com a decisão tomada é Expedito Júnior (RO), que sairá do PR para ingressar no PSDB. O senador disse à Agência Estado que deve assinar a filiação na sexta-feira da próxima semana, dia 25. Júnior ainda não pediu desfiliação do PR e está conversando com os dirigentes do partido para que não responda na Justiça por infidelidade partidária sob o risco de perder o mandato.

Expedito Filho teve seu mandato de senador cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob acusação de compra de votos. Ele se mantém no cargo porque o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), entendeu que o mandato pertence ao senador até que se esgotem as possibilidades de recurso judicial. O recurso apresentado por Expedito Filho contra a decisão do TSE ainda não foi julgado.

Desilusão - O senador Flávio Arns (PR), está sem partido desde que pediu desfiliação do PT, no mês passado. Segundo Arns, partidos da base aliada, como PV, PMDB, PDT, PSC, PSB e PMN, e da oposição, PSDB, DEM e PPS, lhe fizeram convites. Mas, o senador afirma que ainda está indeciso e esperará até os últimos dias para decidir-se.

Arns foi eleito pelo PT em 2002, mas deixou o partido no mês passado alegando estar "desiludido". O anúncio do desembarque foi feito no dia que o Conselho de Ética arquivou, com a ajuda dos votos do PT, as ações movidas contra o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP).

Acordo - Mão Santa, do PMDB do Piauí, também procura uma nova legenda. O senador piauiense justificou a saída do PMDB, por meio de sua assessoria de imprensa, alegando que o diretório estadual não lhe dá garantia de ser candidato do partido ao Senado no próximo ano. Mão Santa chegou a negociar com o PPS, mas o PSC lhe garantiu mais poder no Estado, e o acordo com o partido socialista cristão está quase fechado.

O senador Valter Pereira, do PMDB, também teve problemas na política estadual e quase saiu do partido. De acordo com o cenário traçado pelo senador, o governador do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, apoiará um candidato do PMDB e outro de um partido aliado.

O problema é que Valter Pereira quer ser o candidato do partido, o mesmo pretendido pelo deputado Waldemir Moka. Como Moka é presidente do diretório estadual, o senador temia ser preterido pela legenda. Para ficar no PMDB, Valter exigiu que a escolha do candidato seja feita através de prévias. Foi atendido e ficou no partido. Antes, o senador estava conversando com o PSDB.