Senadores são contra revisar indexador de dívida Integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado se mostraram hoje contrários à mudança no indexador da dívida dos Estados, conforme proposta defendida ontem pelo governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). O tucano cobrou que a presidente eleita Dilma Rousseff (PT) negocie com Estados e municípios a dívida pública. Desde 1997, a dívida é corrigida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) mais 6% de juros.