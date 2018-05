Senadores reclamam de interferência do Executivo com MPs Senadores da oposição e da base aliada criticaram nesta terça-feira, 1º, a interferência do Executivo nos assuntos do Legislativo, com o uso excessivo de medidas provisórias. Durante audiência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a senadora Ana Amélia (PP-RS) disse que o atropelo do processo legislativo por MPs "é um claro e recorrente despeito às prerrogativas dos membros do Congresso Nacional", segundo divulgado pela Agência Senado.