Senadores podem votar fim da reeleição nesta semana O Senado poderá votar nesta semana o fim da reeleição para chefes do Executivo - presidente da República, governadores e prefeitos. Existem diversas propostas sobre o tema e os parlamentares ainda devem discutir um acordo para chegar ao texto final. Antes de votar o fim da reeleição, os senadores precisam liberar a pauta, que está trancada por três medidas provisórias. A primeira, que causou polêmica na Câmara, reajusta em 5,01% salário de aposentados e pensionistas da Previdência Social. A oposição queria um aumento de 16,6%, mas foram derrotados por 184 a 158 votos. Atrás, está a MP que amplia o número de beneficiários de dívidas rurais e a que abre crédito extraordinário de R$ 858 milhões para órgãos do governo; e MP que obrigaria o presidente da República a comparecer anualmente no Congresso Nacional. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos poderá votar o projeto de lei que institui a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conhecida como Super-Receita.