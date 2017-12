Senadores pedem a permanência de Machado na Previdência O ministro da Previdência, Nelson Machado, ainda não sabe se será mantido ou não no cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva mas, durante audiência na Comissão de Assuntos Sociais do Senado nesta terça-feira, teve sua permanência solicitada por alguns senadores em vários momentos do debate. "Tenho certeza de que o presidente Lula o manterá no ministério", afirmou o senador Paulo Paim (PT-SP). O senador Geraldo Mesquita (PMDB-AC) abriu sua participação fazendo rasgados elogios ao conhecimento técnico e "aprofundado" da Previdência demonstrado por Machado durante sua apresentação inicial. "E aproveito para concordar com o senador Paim, a sua permanência, ministro, seria proveitosa para o ministério e para o País", afirmou Mesquita. Entre risos, o ministro, nas duas ocasiões, preferiu não mencionar as referências dos senadores sobre sua permanência no ministério. Se limitou a agradecer o que chamou de "palavras carinhosas".