Senadores não podem viver sem reajuste, diz Fortes O primeiro-secretário do Senado, senador Heráclito Fortes (DEM-PI), defendeu hoje que os parlamentares "enfrentem" a discussão sobre reajuste do próprio salário. Fortes pondera que o assunto precisa ser discutido, primeiro, pelos presidentes da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), e do Senado, José Sarney (PMDB-AP).