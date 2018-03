Senadores do PR, PTB e PSC apoiam CPI de Cachoeira O bloco formado pelo PR, PTB, PSC no Senado, com 13 senadores, decidiu apoiar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as relações do empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, com políticos. No PT, o líder Walter Pinheiro (BA) já tem até três candidatos a relator se o caso ficar com o Senado numa eventual CPI Mista, o que será decidido ainda esta terça à tarde em reunião entre os presidentes do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e da Câmara, Marco Maia (PT-RS). Os três nomes são: Wellington Dias (PI), José Pimentel (CE) ou Delcídio Amaral (MS).