Senadores discutem no plenário fim do voto secreto O Senado iniciou na tarde desta quarta-feira, 13, a discussão da proposta que altera a Constituição e estabelece o voto aberto em todas as decisões do Congresso e demais casas legislativas. No momento, os senadores se revezam na tribuna se posicionando contra e a favor do projeto. Uma das principais polêmicas está no fato de que parte dos senadores é contra o voto secreto em situações que envolve os vetos feitos pelo presidente da República e nas escolhas de autoridade.