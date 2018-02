Senadores definem cronograma de votações do pré-sal O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), anunciou hoje que, para votar o projeto "Ficha Limpa", foi feito um acordo com os partidos da oposição para votar três projetos que tratam do marco regulatório do pré-sal. Segundo ele, foi estabelecido um calendário de votação dos projetos, ficando apenas a questão dos royalties para ser discutida depois das eleições.