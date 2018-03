Senadores da base são convocados para votar Petro-Sal O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reuniu-se esta tarde com o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). Em discussão, a análise do último projeto do marco regulatório do pré-sal - a proposta de criação da Petro-Sal - que permanece na pauta do Senado. Padilha e Jucá afirmaram que os senadores da base foram convocados para votar a matéria, num esforço concentrado agendado para hoje e amanhã.