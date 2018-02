Senadores criticam salmão servido em almoço Em meio à difícil negociação para a prorrogação da CPMF, o alvo de críticas ontem no almoço do ministro da Fazenda, Guido Mantega, com senadores do PSDB foi o salmão. "Eu tenho uma reclamação a fazer com relação à comida. Não foi lá essas coisas", disse o senador Arthur Virgílio. Com bom humor, Mantega disse que a contenção de gastos é que o obrigou a oferecer um "almoço frugal".