Senadores cobram punição para Demóstenes Seis senadores se pronunciaram em plenário na sessão de votação do processo de perda de mandato do senador Demóstenes Torres (sem partido-GO), acusado de defender os interesses do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Os parlamentares cobraram punição para Demóstenes e defenderam a aprovação da proposta que acaba com o voto secreto para processos de cassação. A sessão conta com a presença de 80 senadores, apenas Clovis Fecury (DEM-MA) faltou à sessão.