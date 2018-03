Senadores catarinenses lamentam tragédia com a Chapecoense

BRASÍLIA - Senadores de Santa Catarina lamentaram nesta terça-feira a tragédia com o avião que levava jogadores e técnicos do Chapecoense, time do Oeste do Estado, além de profissionais da imprensa. As autoridades colombianas estimam que 76 pessoas morreram.

Líder do PSDB na Casa, Paulo Bauer prestou solidariedade às vítimas e seus familiares, no plenário da Casa e por meio de nota oficial. Ele declarou que infelizmente o episódio "interrompeu a brilhante e linda história" do time na Copa Sul-Americana.

"Todos aprendemos a gostar e torcer pelo sucesso da Chape. O trabalho feito pela Associação Chapecoense de Futebol é um exemplo para o futebol brasileiro. Em um meio tão competitivo, a valorosa Chapecó mostrou uma dedicação e uma capacidade que tornaram a cidade e o clube conhecidos em todo o Brasil e que trilhava um caminho de sucesso agora pela América do Sul", disse Bauer.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os outros dois representantes de Santa Catarina no Senado, Dalírio Beber (PSDB) e Dário Berger (PMDB) também publicaram notas de pesar.

"Palavras não são suficientes para expressar tamanha dor e comoção que toma toda a nossa nação e principalmente nós catarinenses", escreveu Dário. O senador elogiou o "brio" dos jogadores da Chapecoense, que, para ele, "levaram o nome de Santa Catarina para o mundo".

Dalírio disse que "o mundo chora" a tragédia no momento. Em nome do Fórum Parlamentar Catarinense ele também prestou solidariedade às vítimas e suas famílias.