Senadores buscam alternativas para divisão de royalties

"Deve haver mais participação dos municípios na divisão, mas sem retroatividade", defende Dornelles, para observar que boa parte dos royalties recebidos pelo Estado já está vinculada à previdência. "Uma medida dessa natureza simplesmente quebraria a previdência do Rio", disse.

O senador Renato Casagrande (PSB-ES) também defende que a emenda Ibsen seja revista. Ele observa que o Espírito Santo deixaria de ganhar R$ 400 milhões por ano caso a lei seja aprovada.

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), esteve esta manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mostrou "preocupação" com o projeto aprovado ontem pela Câmara. Lula pediu a Jucá que tente encontrar uma solução harmônica, mas não apontou caminhos para o senador. "Ele só pediu o milagre", disse Jucá.

O líder já tem uma reunião marcada para a próxima semana com a bancada dos Estados produtores para ouvir a demanda deles na discussão dos quatro projetos do marco regulatório do pré-sal, que já foram aprovados pela Câmara e agora serão debatidos pelo Senado. Mas Jucá admite que a emenda que dá retroatividade à distribuição dos royalties é "fora da realidade".

Jucá garante, no entanto, que o único ponto do debate que não tem espaço para discussão é o caráter de urgência constitucional pedido pelo presidente para a tramitação dos projetos.