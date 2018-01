Senadores buscam acordo para votar PNE ainda hoje

O tucano participou de uma reunião no gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), com líderes da base e da oposição e com a presença do ministro da Educação, Aloizio Mercadante. O governo não aceita aprovar o parecer de Alvaro Dias e tenta encontrar uma fórmula para restabelecer o texto do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), que havia sido aprovado anteriormente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Para ganhar tempo na costura do acordo, Renan Calheiros decidiu inverter, com o aval dos líderes partidários, a pauta de votações do plenário, que tinha como primeiro item o PNE. Já foram apreciados outros projetos, como operações de crédito externo e requerimentos, e, no momento, o presidente do Senado suspendeu por pelo menos 15 minutos a sessão do plenário. "Nós ficamos de dar prosseguimento à negociação para que haja uma aglutinação dos textos. Eu acho que chegaremos a bom termo", afirmou Renan, ao sair da reunião com os líderes partidários.