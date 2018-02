Senadores assinam pedido para quebra de urgência de abuso de autoridade

BRASÍLIA - Senadores de diferentes partidos assinaram nesta terça-feira, 6, um requerimento para quebrar a tramitação em urgência do projeto que atualiza a lei de abuso de autoridade. O requerimento ainda precisa ser votado pelo plenário.

A proposta estava marcada para ser votada ainda nesta terça-feira, mas acabou não sendo apreciada com o cancelamento da sessão. A tramitação rápida foi encampada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), mas perdeu o apoio dos demais senadores após as manifestações do último domingo em todo o Brasil a favor da operação Lava Jato.

Caso a quebra da urgência seja aprovada, o projeto irá tramitar pela Comissão de Constituição de Justiça antes de voltar ao plenário.