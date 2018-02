Senadores articulam nova ofensiva para saída de Renan

Os senadores, tanto da base aliada como da oposição, articulam nova ofensiva para pressionar o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), a deixar o cargo. Os líderes de cinco partidos no Senado decidiram nesta terça-feira, 9, obstruir totalmente os trabalhos do Senado se o Conselho de Ética não apresentar, até 2 de novembro, uma solução para todos os processos de quebra de decoro parlamentar contra Renan. Nesta terça, a expectativa é que vários senadores - da base e da oposição - façam discursos contra Renan. Segundo o senador Aloizio Mercadante (PT-SP), até a bancada petista fechou questão contra o senador. Mercadante votou pela absolvição de Renan no primeiro processo em que era acusado de ter despesas pessoais pagas por um lobista. Veja Também: Em nota, Renan nega espionagem contra senadores da oposição Cronologia do caso Entenda os processos contra Renan Assessor de Renan nega esquema espionagem contra senadores Renan está levando Senado 'à sarjeta', diz Jarbas Suposta espionagem contra senadores reduz apoio a Renan O prazo de 2 de novembro foi fechado em reunião encerrada nesta tarde, que teve a participação de líderes do PSDB, DEM, PSB, PT, PDT e PMDB. "A condição de Renan presidir o Senado hoje é nenhuma", afirmou o líder do DEM, José Agripino. "Ele não tem condições nenhuma de presidir o Senado", repetiu Senador Renato Casagrande (PSB-ES). Os senadores concluíram, no encontro, que a permanência de Renan é insustentável e que eles irão se revezar na tribuna em pronunciamentos para pedir seu afastamento da presidência. O movimento contra Renan aumentou após a denúncia de que estaria usando o cargo para intimidar adversários políticos e de ter praticado uma verdadeira "caça às bruxas" ao mandar tirar da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) dois desafetos, os senadores Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) e Pedro Simon (PMDB-RS). Na reunião da bancada, a líder do partido no Senado, Ideli Salvatti, disse que, quando abordada pela imprensa, tem manifestado posição favorável ao afastamento de Renan. Outro que defendeu a saída de Calheiros foi o senador Aloizio Mercadante. 5º processo Depois do discurso que o senador Demosthenes Torres (DEM-GO)fará ainda nesta tarde em plenário, o PSDB e o DEM entregarão nova representação na mesa do Senado contra Renan Calheiros por ter, supostamente, patrocinado operação de espionagem contra senadores adversários em Goiás. O PSDB e o DEM já são responsáveis pela entrada da quarta representação contra o presidente do Senado. Ainda não está definido se PT, PSB e PDT assinarão a nova representação. Renan já é alvo de três outros processos no Conselho de Ética do Senado. Ele é acusado de beneficiar uma cervejaria junto ao INSS, ser dono oculto de duas rádios de Alagoas e participar de um suposto esquema envolvendo membros do PMDB. No dia 12 de setembro, Renan foi absolvido da primeira denúncia , que o acusava de ter despesas pessoais pagas por um lobista ligado à Mendes Junior. Texto atualizado às 16h20