Senadores aproveitam Casa vazia para fazer propaganda

Coordenadora da agenda do presidenciável do PSDB, José Serra, a senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) foi a primeira a adotar a tática. Ela elogiou o candidato e listou recentes propostas dele. Cotado para vice de Serra, o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) veio em seguida e fez o mesmo.

Líder do DEM no Senado e também cogitado para o posto de vice, José Agripino Maia (RN) também não perdeu a oportunidade de elogiar Serra e criticar o que chamou de "falta de preparo" da adversária, a petista Dilma Rousseff.

Agripino foi além e disse que, embora Dilma tenha como cabo eleitoral o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o eleitor em outubro não vai votar no padrinho, mas sim no candidato. "Com todo respeito em quem apoia. O eleitor vai votar em quem é candidato, e não em quem apoia."

Por conta do jogo do Brasil, nenhuma comissão do Senado funciona hoje. Apenas uma sessão não deliberativa foi marcada pela manhã. O expediente na Casa vai terminar às 14 horas, uma hora e meia antes do início do jogo de estreia da seleção na Copa.