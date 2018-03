Senadores aprovam voto de solidariedade a cubanos Sob comando do presidente do colegiado, senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), os senadores da Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovaram hoje voto de solidariedade aos dissidentes cubanos. O voto foi proposto pelo líder do PSDB, Arthur Virgilio (AM), que taxou de "desastrosas" as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre os presos políticos em Cuba.