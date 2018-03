Senadores aprovam suplentes e definem Mesa Diretora

Em meio à disputa pela presidência da Comissão de Infraestrutura (CI), PT e PMDB tentaram transformar uma das suplências em moeda de troca, a fim de impedir que o PSDB pleiteasse o colegiado. Mas como não houve consenso, os senadores optaram por concluir a eleição da Mesa.

O senador Demóstenes Torres (GO), que assume em março a liderança do DEM, observou que os governistas não deveriam temer o PSDB no comando da CI. "Eles têm larga maioria na comissão, só não têm a docilidade", criticou o goiano. Ele lembrou que há dois anos o senador Marconi Perillo (PSDB-GO) presidiu a CI sem que houvesse confrontos com os governistas.

Na votação de hoje, foram confirmados nas quatro suplências da Mesa Diretora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), Vanessa Graziotin (PCdoB-AM, em vaga cedida pelo PT), Gilvam Borges (PMDB-AP) e João Durval (PDT-BA). Os titulares da Mesa são: presidente, José Sarney (PMDB-AP); primeira vice-presidente, Marta Suplicy (PT-SP); segundo vice-presidente, Wilson Santiago (PMDB-PB); primeiro secretário, Cícero Lucena (PSDB-PB); segundo secretário, João Ribeiro (PR-TO); terceiro secretário, João Vicente Claudino (PTB-PI); e como quarto secretário, Ciro Nogueira (PP-PI).