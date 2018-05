Senadores acompanharão apuração da morte de Malhães Os senadores Ana Rita (PT-ES), João Capiberibe (PSB-AP) e Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), membros da Comissão de Direitos Humanos do Senado, irão ao Rio na próxima terça-feira, 6, para acompanhar as investigações da Polícia Civil sobre a morte do coronel da reserva do Exército Paulo Malhães, na quinta-feira, 24, no sítio onde morava, na zona rural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.