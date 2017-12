Senadora Rose de Freitas renuncia à vaga na Comissão do Impeachment

BRASÍLIA - Depois de reiterar posição favorável ao impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, a líder do governo no Congresso, senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), renunciou nesta quinta-feira, 23, à vaga de membro titular na Comissão Especial. O anúncio foi feito durante sessão no plenário da Casa. A congressista indicará o senador Magno Malta (PR-ES), que ocupa vaga de suplente no colegiado, para substituí-la.

Eleita líder do governo no Congresso pelo presidente em exercício Michel Temer na última terça-feira, 21, a parlamentar justificou haver incompatibilidade com o cargo que passou a ocupar. Segundo ela, a escolha de Malta foi sua, e contou com o apoio do líder do PMDB na Casa, senador Eunício Oliveira (CE). A decisão ainda precisará ser referendada pelo plenário da comissão. "Ele é muito atuante e muito presente na comissão", justificou Rose.

Com o voto de Rose, que já havia votado pela continuidade do impeachment na primeira fase do processo, o levantamento realizado pelo Grupo Estado mostra nesta quinta-feira que os votos a favor da saída de Dilma no Senado estão em 38 e os votos contra permanecem em 18. Há ainda 6 parlamentares indecisos e o número dos que não quiseram responder está em 19. Rose não tinha se manifestado anteriormente sobre o placar porque estava de licença médica.