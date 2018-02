Senadora nega perseguição de ruralistas ao MST A presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu (DEM-TO), negou hoje que as bancadas ruralistas do Senado e da Câmara estariam perseguindo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ao tentar instalar, pela segunda vez, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar supostas irregularidades em contratos com o governo. A afirmação de uma possível perseguição teria partido do ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, durante audiência pública no Congresso realizada nesta manhã.