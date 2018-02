Senadora do PP-RS anuncia apoio a Manuela A senadora Ana Amélia Lemos (PP/RS) anunciou nesta quarta-feira que vai se licenciar por quatro meses do diretório municipal do partido em Porto Alegre para apoiar a deputada federal Manuela D''Ávila (PCdoB) na disputa pela prefeitura da capital gaúcha. A decisão, revelada em entrevista coletiva pouco antes de uma palestra na Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul (Federasul), toma caminho diferente do escolhido pela sigla, que está na aliança do prefeito José Fortunati (PDT), candidato à reeleição. Ao mesmo tempo, a parlamentar cumprirá extensa agenda de campanha para dar força às candidaturas do próprio PP no interior do Rio Grande do Sul.