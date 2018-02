Senadora Ana Amélia Lemos quer neutralidade do PP A senadora e jornalista Ana Amélia Lemos, pré-candidata do PP ao governo do Rio Grande do Sul, ainda não desistiu de perseguir a neutralidade do partido no plano nacional, embora a legenda já tenha anunciado apoio à reeleição de Dilma Rousseff em diversas ocasiões. Em entrevista exclusiva ao Broadcast Político, serviço em tempo real da Agência Estado, a executiva do PP não pode deliberar sobre este assunto sem levá-lo à convenção, marcada para o dia 25 deste mês.